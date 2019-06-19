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Среда, 19 июня 2019, 09:06 мск

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«Город бесов» обосновался в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Надписи «Город бесов» начали появляться в центре Екатеринбурга. Сегодня такая «айдентика» была обнаружена неподалеку от Литературного квартала – надпись разместили на скамейке.

17 июня на въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов» – провисел он недолго, его сняли по требованию ГИБДД. После чего губернатор области Евгений Куйвашев предложил установить другую табличку, «которой бы мы все гордились» – «Город храбрых». Накануне неизвестные установили именно такой знак на четырех въездах в город – и их тоже сняли.

Добавим, в Екатеринбурге наклейки со словами телеведущего Владимира Соловьева, который и назвал Екатеринбург городом бесов, появились несколько недель назад – например, такой стикер есть на обратной стороне дорожного указателя на площади 1905 года.

Екатеринбург, служба информации

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