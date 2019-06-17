Куйвашев предложил переименовать Екатеринбург в «город храбрых»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на указатель «город бесов», который появился сегодня утром на въезде в Екатеринбург.

«Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан – пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», – написал Куйвашев в Instagram.

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» несколько раз называл жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства храма в сквере у драмтеатра, бесами. По его словам, екатеринбуржцы жаловались на него в центр «Э» (отдел противодействия экстремизму ФСБ России), на что ведущий реагировал так: «Давайте, с удовольствием с вами, бесами, буду в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь с радостью! Коль судьба моя изгонять из вас бесов, с радостью».

В июне на улицах Екатеринбурга начали появляться наклейки «город бесов», а сегодня утром на въезде в город появился аналогичный указатель. Сотрудники ГИБДД убрали незаконный знак через несколько часов. Автор инсталляции остался неизвестным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

Вице-губернатор Бидонько: строительство храма святой Екатерины начнется в конце 2020 года. / ХК «Автомобилист» проведет предсезонные турниры в Риге и Нур-Султане. / ЦИК: выдвижение на довыборы в Госдуму начнется завтра (СКРИНЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»