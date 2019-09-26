Город бесов переименовали в город святой Екатерины (ФОТО)

На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово появилась стела с надписью «Добро пожаловать в город святой Екатерины». На баннере изображена панорама городского пруда и центра Екатеринбург-сити, а также сама святая Екатерина.

Ниже закреплены еще три баннера – с надписями «Город смелых», «Город сильных», «Город сплоченных». Под первой надписью – фотография памятника отцам-основателям Василию Татищеву и Вильгельму де Генинну (по поводу возможности публиковать снимки с изображением скульптуры идут тяжбы с наследниками одного из скульпторов, – прим. ред.). Под второй надписью – безымянные сталевары. Под третьей – о сплоченности – толпа на площади 1905 года, судя по всему, снимок сделан во время «запутинского» митинга, который проводила мэрия в июне 2014 года и куда собирали работников райадминистраций.

Если смотреть на стелу с другой стороны, можно увидеть еще три баннера с надписями «Город молодых», «Город умных» и «Город счастливых», снабженные стоковыми фотографиями.

Фото со страницы сообщества «Храм святой Екатерины» в фейсбуке

С третьей стороны – плакаты о вере, надежде и любви.

Отметим, ранее на Московском тракте и по городу появлялись таблички «Город бесов» – после событий в сквере у драмы. Так Екатеринбург окрестил телеведущий Владимир Соловьев. Мерчи с этой фразой стали популярны у одних горожан, других же это возмущает. «Мы рады, что горожан волнует тема самоидентичности Екатеринбурга – это возвращение исторической памяти нашего города», – прокомментировали новые баннеры в группе «Храм святой Екатерины» в фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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