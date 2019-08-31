Гранитный шар у театра Драмы превратили в беса (ФОТО)

В Екатеринбурге у театра Драмы гранитный шар перекрасили в беса и добавили ему рога. Таким образом уличные художники, видимо, визуализировали название «город бесов», которое дал Екатеринбургу телеведущий Владимир Соловьев, а горожане подхватили. Фото «беса» у театра Драмы опубликовали сегодня в SAH Chat в «Телеграмме».

Ранее этот шар уже был Пикачу и покеболом.

Добавим, 3 сентября состоится заседание рабочей группы по храму – ее члены должны определить, как пройдет голосование по выбору места строительства храма. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально внес предложение исключить площадку бывшей телебашни из перечня мест для храма.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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