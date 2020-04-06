С гранитного шара у драмтеатра смывают остатки «коронавируса» (ФОТО)

С гранитного шара на набережной у театра драмы стирают остатки изображения коронавируса. Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас с шара смывают зеленую краску, чтобы снова сделать его серым.

Напомним, ночью 21 марта художники Рома Инк и Егор Вастов превратили шар в копию коронавируса, который стал причиной закрытия границ и карантина по всему миру. Шар-коронавирус продержался около четырех часов – до утренней уборки коммунальных служб. Однако тогда они убрали только шиповидные отростки «вируса», оставив шар зеленым. Очевидно, сегодня коммунальщики решили завершить начатое.

Фото Егор Вастов

Как уже сообщал «Новый День», шар на набережной не первый раз стал арт-объектом. В 2016 году он превращался в огромный покебол по мотивам игры Pokemon Go, вслед за этим в грустного Пикачу. Затем долгое время на шаре красовался улыбающийся смайлик, пока осенью 2019 года Рома Инк не сделал из него «бесенка» из эмодзи – это была отсылка к мему «город бесов», которым Екатеринбург наградил телеведущий Владимир Соловьев после протестов против строительства храма в сквере у театра драмы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

В «Бодрости», куда свозили китайцев на карантин, снова появились люди (ФОТО). / Дать денег и поставить на паузу проверки: бизнесмены озвучили, какие меры поддержки нужны. / Житель Ревды пытался убедить гаишников, что рождение ребенка – повод пить за рулем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»