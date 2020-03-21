Шар у драмтеатра на несколько часов превратился в коронавирус (ФОТО)

Гранитный шар на набережной у Театра драмы снова ненадолго стал арт-объектом. Накануне ночью художники превратили его в копию коронавируса, который стал причиной закрытия границ и карантина по всему миру.

«Автор идеи Рома Инк (известный уличный художник в Екатеринбурге – прим.ред.), он предложил сделать эту работу вместе. Нам хотелось поддержать людей и придать им уверенности, что карантин скоро закончится», – рассказал «Новому Дню» участник акции Егор Вастов. По его словам, шар-коронавирус продержался около четырех часов – до утренней уборки коммунальных служб.

Отметим, что шар на набережной стал излюбленным местом для творчества уличных художников. В 2016 году он превращался в огромный покебол по мотивам игры Pokemon Go, вслед за этим в грустного Пикачу. Затем долгое время на шаре красовался улыбающийся смайлик, пока осенью 2019 года Рома Инк не сделал из него «бесенка» из эмодзи – это была отсылка к мему «город бесов», которым Екатеринбург наградил телеведущий Владимир Соловьев после протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.

Фото Егор Вастов

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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