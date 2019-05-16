В Екатеринбурге снова перекроют дороги, а у драмы построят фанзону

В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье перекроют движение для автомобилей. С 9:00 нельзя будет проехать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Свердлова и проспекту Ленина. Движение закрывают ради участников полумарафона «Забег». Организаторы сообщают, что в нем примут участие около трех тысяч человек.

Примечательно, что и старт, и финиш находятся в самой горячей точке Екатеринбурга – в сквере у драмтеатра, который огородили забором ради строительства храма святой Екатерины и в котором вот уже три дня подряд проходят акции протеста. У драмтеатра для участников полумарафона и их болельщиков выстроят фанзону, но она будет временной.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.19

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