В многострадальном сквере демонтируют артефакт протеста (ФОТО)

В Екатеринбурге демонтируют ограждение в сквере у театра драмы, где собирались строить храм святой Екатерины.

Работы начались еще вчера, после того, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился с официальным письмом к руководству арендатора площадки – Фонда святой Екатерины с просьбой убрать забор, ставший символом противостояния защитников сквера и тех, кто желал увидеть на этом месте храм.

Скорее всего, сегодня в течение дня металлические конструкции будут полностью разобраны.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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