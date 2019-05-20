У театра драмы разбирают забор (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 20.05.2019 19:42 (время московское)

19:42 С территории стройки выехала полицейская машина. Ей помахали вслед.

Сквер. Суббота. Оппоненты спорят

19:40 Как мы уже писали ранее, сквер за минувшую неделю стал настоящей дискуссионной площадкой – люди проводили здесь по несколько часов, причем не только изучали свои телефоны и фотографировались, а много общались. Особо острые дискуссии завязывались в последний день, когда на площадку к скверу прибыли защитники храма. Как и о чем спорили – смотрите в нашем видеоролике.

19:33 Вагончики отбывают под слова песни группы «Звери» – «Я ухожу, ухожу красиво», музыка играет у кого-то в колонке.

19:30 Люди хлопают и кричат: «Давай, до свидания».

19:30 Следом выезжает машина с вагончиком.

19:27 Кран, грузивший вагончики, уехал. Его проводили овациями.

19:22 В одной из припаркованных поблизости машин громко играет песня группы «Любэ» «Батяня комбат».

19:20 Охранники сегодня приветливы, улыбаются. Вероятно, сегодня у них короткий день.

19:15 Около входа на стройку стоят около 200 человек, в основном – молодежь, снимают все на смартфоны.

19:08 Вагончики для рабочих ставят на эвакуаторы.

19:06 Мерзлякова рассказывает, что те протестующие, которые были осуждены к административному аресту на 5 суток 15 мая, сегодня вышли на свободу, завтра выходят еще несколько человек.

19:01 В сквер пришла омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Вокруг нее несколько людей, слушают. Кстати, она уже озвучивала свою позицию по людям, которых задерживали полицейские: помогать тем, кто попал в руки стражей порядка впервые, тем, кто совершал провокации – не помогать.

18:56 Только что вывезли красные ограждения – те самые, которые ставили в четверг. Горожане весело кричат: «Мы по тебе скучать не будем».

18:53 Небольшая пауза. За забором явно что-то делают, но машины пока не выезжают. Ждем, когда ворота откроются снова и собравшиеся снова будут хлопать машинам, вывозящим из сквера стройматериалы.

18:49 Прямо сейчас за оградой стоит автокран. Видимо, будут еще что-то грузить.

18:48 Под аплодисменты горожан выехал первый грузовик со строительным хозяйством. Не менее бурные овации сопровождали удаление строительного вагончика с территории сквера.

Сегодня в сквере у театра драмы начали разбирать забор. Он простоял восемь дней и стал главным артефактом конфликта из-за строительства храма. Разобрать стену Фонд святой Екатерины решился после того, как об этом попросил митрополит Кирилл. Мы показываем в прямом эфире все происходящее сейчас в сквере.

В сквере собралось около тысячи человек.

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

В сквер у театра драмы приехали автопогрузчики (ФОТО). / Депутаты Госдумы возложили ответственность за протесты в сквере на местную власть (ВИДЕО). / В сквере у драмтеатра готовятся сносить забор (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»