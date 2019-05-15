Второй день противостояния в сквере, где хотят построить храм, закончился задержанием более 20 человек

В Екатеринбурге минувшей ночью и сегодняшним утром были задержаны больше двух десятков участников акции протеста, которая проходила в сквере у драмтеатра, где хотят построить храм святой Екатерины.

Несколько человек увезли непосредственно с места событий, к активистке группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анне Балтиной, которая живет в Березовском, полицейские приехали сегодня утром, чтобы доставить ее в городское УМВД Екатеринбурга на Фрунзе. При этом девушка была одной из участниц вчерашних переговоров, устроенных свердловским губернатором Куйвашевым. Кроме того, сегодня утром был задержан молодой человек, который разбил в сквере палатку и ночевал в ней. Общее точное количество человек, задержанных по итогам второго дня протеста, неизвестно.

Ночные задержания протестующих

«Ситуация была, мне кажется, заранее спровоцирована кем-то, там уже подключились, в моем представлении, и политики, в том числе. Потому что она уже как-то выходила из-под контроля. Я не один раз разговаривала с руководителями полиции, они вынуждены были в том числе и забирать людей, вот это мне всегда не нравится – когда мы с митинга увозим в автозаке. Если действительно случайно оказавшиеся люди, будем оказывать [помощь]. Если люди, совершающие какие-то провокационные действия, – нет. Потому что все-таки надо нести ответственность за свои поступки тоже», – приводит слова уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой радио «Эхо Москвы».

Добавим, что, по сведениям независимых правозащитников, часть людей, задержанных вчера на акции, были первоначально доставлены в отдел полиции № 9. Их также перевезли в городское управление «Сергей Пермяков, Кира Килеева, Сергей Тимофеев, Леонид Яковлев, Айдар Исламов. По моим сведениям, их сейчас везут на оформление по.20.2 на Фрунзе, 76. Им нужна юридическая помощь», – описал ситуацию правозащитник Вячеслав Башков.

Напомним, что ранее в министерстве общественной безопасности сообщали от 23 задержанных, но это были данные, полученные ночью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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