Екатеринбуржцы в сквере у драмы. День четвертый (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 17:20 (время московское)

17:20 Горожане гуляют у театра драмы. Все как раньше, в самые обычные дни. Только за забором с полицией.

17:17 Екатеринбургские телеграм-каналы уже сообщают о том, что якобы администрация Екатеринбурга согласилась на проведение независимого опроса жителей города по поводу строительства храма в сквере на драме. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось. Вице-мэр Екатерина Куземка не берет трубку.

17:16 Напомним, Владимир Путин отвечая на вопрос о ситуации в Екатеринбурге, сказал, что мнение жителей надо учитывать. «Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – сказал президент. Будем ждать реакции инициаторов строительства.

17:11 На площадке у сквера ходит неизвестный энтузиаст, собирает подписи за сквер. Хочет их потом унести губернатору. На листочке уже есть росписи 10 человек.

17:08 В сквер пропускают через 4 КПП. На одном из них – небольшая давка.

17:07 Отметим, что во вторник, когда люди собирались в сквере – уже ночью, параллельно со стоянием напротив полиции и ОМОНа, несколько девушек собирали мусор. Делали они это по собственной инициативе, считая, что гражданская акция не должна обернуться помойкой.

17:06 Призыв к собравшимся.

17:05 Требования горожан – на столбах.

17:04 Людей становится больше. У многих закончился рабочий день. Многие из тех, кто приходит на защиту сквера к театру драмы, делают это после работы.

17:02 Рядом – забор со стажем. Он живет уже второй день.

16:56 Народ неплохо проводит время.

16:55 Также отметим, что рядом со сквером есть туалет. Он работает.

16:53 На других участках забор, напротив, заботливо скрепляют.

16:52 Сейчас мы эту информацию проверим.

16:51 Забор – очень важный элемент проходящих массовых акций. Сейчас тот забор что поставили днем у набережной, начали обратно разбирать и уносить.

16:46 Попытка выяснить у представителя полиции, что нельзя приносить с собой, успехом не увенчалась.

16:45 Внутри нового забора – на традиционной для последних дней митинговой площадке – около полусотни человек. Еще десятка два – стоят вдоль забора.

16:43 Вид на площадку у театра драмы. В театре сегодня дают «Чайку».

16:41 Корреспондент «Нового Дня» говорит, что в центре, в районе памятника Ленина очень много полиции. Сегодня звучала информация, что люди могут прийти туда, если свежевыставленный забор преградит им путь к скверу.

Фото с сайта ОНФ.

16:36 Вопрос на медиафоруме ОНФ президенту задал журналист из Екатеринбурга Иван Морозов, спросив, что Путин думает по этому поводу и возможен ли, по его мнению компромисс. Услышав о том, что кто-то выступает против храма, президент спросил: «Они безбожники?». Морозов ответил, что люди не против храма, а против того, чтобы исчез сквер. «Я услышал мельком об этом только вчера, очень удивился, не понял, что там происходит, это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут возражают. Но все имеют право на свое мнение. Если речь идет о жителях микрорайона, надо его учесть. Если речь идет о записных активистах из Москвы, которые себя попиарить приехали… Но если о жителях, то да, надо учитывать. Храм должен объединять, а не разъединять. Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – подчеркнул Путин.

16:32 Вот что сказал Владимир Владимирович.

16:32 Путин: вопрос по скверу и храму нужно решить с помощью опроса населения.

16:31 В сквере перекрыли проход со стороны Исети.

16:29 Уже в ближайшее время мы узнаем, что думает о протестной акции в Екатеринбурге президент Владимир Путин. Сегодня в Сочи проходит форум ОНФ,и только что главе государства был задан вопрос о событиях в уральской столице.

16:26 Сквер огородили новыми заборами. Главное, чтобы эти оградки не поменяли свою функцию в процессе.

16:25 Как обычно, начинается все мирно.

16:22 Зато полиции – изрядно.

16:21 Народу пока не очень много, несколько десятков.

16:20 Полиция досматривает людей, пришедших к скверу Видимо ищут опасные предметы, ножи, петарды и тому подобное. Поставили специальный столик.

В Екатеринбурге люди снова стали собираться на площадке около сквера в центре города, который хотят вырубить для строительства храма. Пока народу немного, но люди продолжают подходить, а значит нас ждет четвертый день массовых выступлений в защиту сквера.

Напомним, начались они в понедельник, когда сквер около театра драмы огородили – для начала строительства храма Святой Екатерины. с того дня не прекращаются массовые протесты. Жители требуют прекратить стройку и провести референдум, настаивая на том, что мнение жителей при решении о строительстве не было учтено. Власти настаивают, что все разрешения на строительство получены законно, все процедуры соблюдены. Как это было и насколько открытым был процесс – можете прочитать в нашей подборке.

Место сбора граждан около театра драмы сегодня огородили новым забором. Но вряд ли это остановит граждан. Мы открывает уже традиционную трансляцию с места событий.

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