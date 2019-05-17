Жители Бурятии выйдут на митинг против строительства военного центра в городском парке

Жители Улан-Удэ готовы протестовать против строительства военно-патриотического центра на месте городского парка. Граждане требуют оставить место для прогулок с детьми в покое и не устраивать на месте парка выставку военной техники с «партизанской деревней».

С просьбой построить в одном из крупнейших парков Улан-Удэ «Юбилейный» патриотический центр в мэрию обратились представители 36 общевойсковой армии, пишет «Тайга.инфо». В парке поставят военную технику, а за порядком будут следить наряды военной полиции, сообщили изданию в пресс-службе городской администрации. В мэрии не исключили, что подобные центры появятся и в других парках города.

По словам журналистки Евгении Балтатаровой, в «Юбилейном» уже начались строительные работы, туда завезли бетонные блоки и технику. При этом власти не сообщили жителям о каких-либо общественных слушаниях по этому вопросу. «Ни плана, ни чертежей мы не видели, с горожанами вообще ничего не согласовали, очень тихо приняли решение и уже приступили к работам», – сообщила журналистка.

Балтатарова намерена подать уведомление о митинге против строительства патриотического центра. Акция назначена на 30 мая, планируется, что поддержать протест придут до 1 тысячи человек. «Лично моя позиция – это то, что парки надо оставить в покое и ничего, кроме деревьев и садовой мебели, там не нужно», – отметила журналистка.

Она добавила, что ранее в этом парке уже возвели торговый центр. При этом владелец ТЦ не утруждал себя поддержанием порядка на прилегающей территории, не высаживал деревья и не занимался благоустройством.

Вступилась за парк и бурятский эколог Наталья Тумуреева: «У нас в городе видимо все очень хорошо с местами отдыха для мам с колясками, пенсионеров с палками и без, и вообще с парками? Людям нужен обычный парк для прогулок, а не военный полигон!».

Тем временем, жители Екатеринбурга пятый день протестуют против строительства храма на месте сквера в центре города. Активисты требуют остановить стройку и провести референдум, настаивая на том, что мнение жителей при принятии решения о строительстве не было учтено. Власти утверждают, что все разрешения на строительство получены законно, все процедуры соблюдены.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 17.05.19

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