Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера

Мэрия Красноярска не разрешила строить в сквере храм, против которого выступили горожане. Глава города Сергей Ерёмин подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах улицы Баумана и проспекта Свободный, сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение было мотивированно наличием на этой территории сквера и необходимостью сноса зелёных насаждений в случае строительства храма. В мэрии также напомнили, что на прошедших публичных слушаниях большинство участников были против строительства храма на месте сквера. Впрочем, в то же время мэр одобрил расширение площадки под строительство Богородице-Рождественского кафедрального собора на набережной Стрелки в центре Красноярска.

Стоит отметить, что часть красноярцев выступали и против храма на Стрелке, но публичные слушания по увеличению площади застройки провели на территории заинтересованной стороны – в архиерейском доме, причем большинство мест заняли еще до начала слушаний прихожане и активисты движения «Сорок сороков», позиционирующего себя как объединение православных активистов с участием многочисленных спортсменов. Они прерывали выступления противников строительства, напоминает «Тайга.инфо».

Как писал «Новый День», в Екатеринбурге три вечера подряд проходили стихийные митинги у сквера на Октябрьской площади в центре города, где по решению властей будет построен храм святой Екатерины. Горожане выступают против строительства религиозного сооружения на месте зеленых насаждений. В результате акций протеста было задержано более 60 человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 15.05.19

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