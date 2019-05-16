Давно были в Екатеринбурге? Мэру Челябинска предложили отказаться от строительства часовни возле ЮУрГУ

На фоне событий в Екатеринбурге мэру Челябинска предложили отказаться от строительства часовни в сквере возле ЮУрГУ. Соответствующее обращение зарегистрировано сегодня в канцелярии городской администрации.

Как уже сообщал «Новый День», идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими намерениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Во время губернаторства Михаила Юревича проект застопорился. Вернулись к нему несколько лет назад, и тут закипели страсти: летом 2016 года участники публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки одобрили проект часовни, которую планируется возвести на месте неработающего фонтана в сквере на улице Тернопольская.

Через неделю на сайте «Change.org» появилась петиция против строительства религиозного сооружения напротив университета. Ее автор, студентка ЮУрГУ, заявила, что прошедшие публичные слушания нельзя считать действительными, поскольку подавляющее большинство учащихся вуза и жителей близлежащих домов о них ничего не знали, для участия пригласили только сторонников постройки часовни и сотрудников РПЦ.

Петицию подписали несколько тысяч человек, а ее автору по жалобе анонимного православного активиста пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих.

В октябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской: для храма выделили место севернее неработающего фонтана. В октябре 2018 года состоялись общественные дебаты по поводу строительства, по итогам которых было приято открытое обращение к главе Челябинска: для храма нужно найти другую площадку. Но в мэрии к общественности не прислушались: градостроительная комиссия проект утвердила.

И вот теперь общественники предлагают стройку запретить, чтобы избежать крупного конфликта. Авторы обращения ссылаются на решение главы Красноярска, на днях завернувшего уже утвержденный проект строительства храма на месте городского сквера.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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