Сквер раздора: общественность и церковь попробовали договориться по поводу часовни у ЮУрГУ (ВИДЕО)

В Челябинске прошли общественные дебаты по вопросу строительства часовни в сквере возле ЮУрГУ. Разговор получился интересным: стороны, наконец, перестали бросаться друг в друга обвинениями и даже попробовали договориться.

Сначала планировалось провести встречу в ЮУрГУ, но руководство вуза всю эту «кашу» заварившее, интереса не проявило – согласовать не мероприятие не удалось. Площадку предоставила администрации Центрального района: в актовом зале районной «управы» собралось около 200 человек.

Как уже сообщал «Новый День», идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими побуждениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Во время губернаторства Михаила Юревича проект застопорился. Вернулись к нему несколько лет назад, и тут закипели страсти: летом 2016 года участники публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки одобрили проект часовни, которую планируется возвести на месте неработающего фонтана в сквере на улице Тернопольская.

Через неделю на сайте «Change.org» появилась петиция против строительства религиозного сооружения напротив университета. Ее автор, студентка ЮУрГУ, заявила, что прошедшие публичные слушания нельзя считать действительными, поскольку подавляющее большинство учащихся вуза и жителей близлежащих домов о них ничего не знали, для участия пригласили только сторонников постройки часовни и сотрудников РПЦ.

Петицию подписали несколько тысяч человек, а ее автору по жалобе анонимного православного активиста пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих.

В октябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской: для храма выделили место севернее неработающего фонтана. Противники строительства заявили о намерении провести городской референдум. В течение последующего года референдума так и не случилось, зато прошли еще одни публичные слушания, превратившиеся в ожесточенный спор между сторонниками и противниками строительства: ни одна из сторон не продемонстрировала желания договариваться. Организаторы публичных слушаний тоже не выразили готовности прислушиваться к мнению общественности. Они заявили, что слушания состоялись, мнения по поводу строительства часовни разделились, но итог подведет комиссия по градостроительной политике, а окончательное решение примет мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

И хотя заседание комиссии намечено только 19 октября, будущий настоятель часовни отец Олег (Бушуев) уверен, что вопрос уже решен. Тем не менее, сегодня вместе с протоиереем Игорем Шестаковым снова попытался донести позицию церкви до противников строительства часовни. Но начал неудачно:

заявил, что к мнению голосующих и протестующих в Интернете прислушиваться не стоит

Впрочем, продолжил отец Олег, нет смысла и опрашивать студентов: «Большинство студентов не чувствует ответственности за то место, в котором они живут», – заявил будущий настоятель пока не построенной часовни.

Наконец, третий весомый довод, поддержанный главным архитектором Челябинска Николаем Ющенко: у сквера нет хозяина, он запущен и замусорен, реконструировать его никто не собирается, а с появлением часовни наведут хоть какой-то порядок.

Это утверждение возмутило главу Центрального района: «Трава скошена, цветы посажены, мусора нет, – заявил Виктор Ереклинцев. – Да, сквер выглядит запущенным, но он включен в федеральную программу реконструкции на 2020 год. Возможно, саммиты ШОС и БРИКС внесут свои коррективы, и нам удастся привести сквер в порядок в 2019 году».

Заместитель директора по воспитательной работе Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Татьяна Кравченко считает, что культовое сооружение в этом месте вообще неуместно

«В обществе есть запрос на то, чтобы там была часовня, – настаивает отец Олег. – Есть такое научное понятие как ограничение религиозного предложения: люди хотели бы прийти в храм, но не могут, потому что храма либо нет, либо он далеко, либо не хватает священников». Профессор ЮУрГУ Александр Андреев подтвердил: часовня нужна, он со своей семьей – потенциальный член будущего прихода.

Координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев в очередной раз напомнил: в области тоже есть запрос на храм, и там масса культовых зданий нуждается в восстановлении. Например, храм в поселке Саргазы – объект историко-культурного наследия, но к нему церковь интереса не проявляет.

Юрист Василий Московец продолжил тему, указав на парадоксальную ситуацию:

«Верующие сами восстанавливают и строят храмы, но им не назначают священников»

«А кто эти храмы будет содержать?» – ответил отец Игорь (Шестаков)

Впрочем, выяснилось, что приход при часовне у ЮУрГУ тоже будет небольшим – человек 50, больше помещение площадью 35 квадратных метров вместить просто не сможет.

При этом даже на столь скромный объект у епархии пока нет средств: «Несколько состоятельных людей поддерживают идею строительства, – пояснил отец Олег. – Мы надеемся, что они помогут нам и финансово».

«Бюджет не определен, поэтому строительство лучше перенести на более поздний срок, – заявил один из присутствующих в зале строителей. – Не хотелось было получить долгострой, учитывая саммиты ШОС и БРИКС, а построить часовню к 2019 году при неопределенном бюджете вы точно не успеете».

Свою точку зрения высказали и присутствующие в зале студенты.

«Может быть, совместить храм с суперкомпьютером?»

В конце концов, удалось вычленить главную претензию противников строительства: чтобы сейчас ни заявляли представители церкви, совместить часовню и общественное пространство не удастся – обязательно найдется кто-нибудь из верующих, кому не понравятся какие-нибудь способы самовыражения молодежи, да и многих студентов соседство с культовым учреждением будет напрягать. Оказалось, что большинство выступает не против храма вообще, а против храма именно в студенческом сквере. Если для часовни найдут рядом с вузом другое место, возражать они не будут. Правда, такой вариант не устраивает настоятеля будущей часовни отца Олега, что, в принципе, понятно: вопрос по земле уже практически решен, а удастся ли найти в студгородке еще один участок под строительство – большой вопрос. Плюс на новом месте придется заново проходить все согласования, проводить общественные слушания, и не факт, что общественность опять не выступит против.

Так что переговоры снова зашли в тупик. Впрочем, особых перспектив дебаты и не имели: представители церкви все время подчеркивали, что решения принимают не они – инициатива принадлежит руководству ЮУрГУ, где строить, определила мэрия. Епархия могла лишь принять предложение построить часовню или отвергнуть. Было бы странно, если бы она не согласилась. А поскольку никого из принимающих решения в зале не было, то и предъявлять претензии было, по сути, некому и договариваться не с кем.

По большому счету, единственным достижением общественных дебатов стало то, что стороны, наконец, смогли спокойно выслушать доводы друг друга и без лишних эмоций объяснить свою позицию.

А глава Центрального района Виктор Ереклинцев объяснил, почему маленькая часовня стала причиной большого раздора.

Чиновникам мэрии, которые будут завтра принимать решение, к мнению коллеги стоит прислушаться.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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