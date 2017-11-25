Вопрос строительства часовни возле ЮУрГУ могут вынести на городской референдум

В Челябинске противники строительства часовни в студенческом городке инициируют всенародное голосование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возведение православной часовни имени Андрея Первозванного в сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета планируют начать уже ближайшей весной. Проект активно продвигает руководство вуза. Строительство поддерживают и городские власти.

Напомним, в октябре текущего года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской. Храм расположится севернее неработающего фонтана. Вместе с двумя автомобильными парковками площадь застройки составит 86 квадратных метров.

«В ближайшее время мы собираем инициативную группу и подаем ходатайство о проведении муниципального референдума. Это будет тот важный срез мнений. По сути, это вопрос областного значения, потому что ЮУрГУ – крупнейший университет на Южном Урале, в нем обучается больше 30 тысяч человек», – заявил в эфире радио «Челябинское Эхо» представитель движения в защиту сквера Денис Ибрагимов.

Активист также поделился планами провести ряд протестных акций в защиту студенческого сквера, добавив, что проведенный опрос общественного мнения показал нежелание студентов, преподавателей вуза и жителей близлежащих домов отдавать сквер под капитальную застройку.

Напомним, скандальный проект часовни был одобрен в августе 2016 года на публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Многие челябинцы выступили против строительства религиозного сооружения напротив университета и потребовали проведения повторных слушаний. Одна из студенток вуза даже создала интернет-петицию, адресованную городским властям, ректору ЮУрГУ и представителям РПЦ. Впоследствии анонимный православный активист пожаловался на противницу строительства храма в прокуратуру. Автору петиции выдали предупреждение, пригрозив уголовной ответственностью по статье 148 УК РФ – «Оскорбление чувств верующих». По мнению прокуратуры, студентка спровоцировала волнения в обществе, направленные на возбуждение религиозной розни.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.11.17

«Разве у нас война? Почему мы несем такие потери?!» В Челябинске прошел митинг против Томинского ГОКа (ФОТОРЕПОРТАЖ). / Певица Лобода отменила концерт в Челябинске, обвинив продюсеров в мошенничестве. / 25-27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»