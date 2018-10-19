Плевали они на ваше мнение: десятки тысяч челябинцев «задвинули» ради 50 верующих

Часовню в сквере возле ЮУрГУ возведут, несмотря на массовые протесты: 19 октября градостроительная комиссия проголосовала за строительство.

Как уже сообщал «Новый День», идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими намерениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Во время губернаторства Михаила Юревича проект застопорился. Вернулись к нему несколько лет назад, и тут закипели страсти: летом 2016 года участники публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки одобрили проект часовни, которую планируется возвести на месте неработающего фонтана в сквере на улице Тернопольская.

Через неделю на сайте «Change.org» появилась петиция против строительства религиозного сооружения напротив университета. Ее автор, студентка ЮУрГУ, заявила, что прошедшие публичные слушания нельзя считать действительными, поскольку подавляющее большинство учащихся вуза и жителей близлежащих домов о них ничего не знали, для участия пригласили только сторонников постройки часовни и сотрудников РПЦ.

Петицию подписали несколько тысяч человек, а ее автору по жалобе анонимного православного активиста пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих.

В октябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской: для храма выделили место севернее неработающего фонтана. Противники строительства заявили о намерении провести городской референдум. В течение последующего года референдума так и не случилось, зато прошли еще одни публичные слушания, превратившиеся в ожесточенный спор между сторонниками и противниками строительства: ни одна из сторон не продемонстрировала желания договариваться. Организаторы публичных слушаний тоже не выразили готовности прислушиваться к мнению общественности. Они заявили, что слушания состоялись, мнения по поводу строительства часовни разделились, но итог подведет комиссия по градостроительной политике, а окончательное решение примет мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Вчера состоялись общественные дебаты по поводу строительства, по итогам которых было приято открытое обращение к главе Челябинска: для храма нужно найти другую площадку.

Организаторы дебатов просили Тефтелева учесть итоги открытого публичного обсуждения при принятии решения по проекту и посодействовать в поиске альтернативного места для храма, но настоятель будущей часовни отец Олег Бушуев, ведший себя на дебатах так, словно вопрос уже решен, оказался провидцем: члены градостроительной комиссии проголосовали за часовню единогласно.

«Я сомневаюсь в том, что это было их личное решение: я не вижу депутатов, выражающих собственное мнение – их просто нет, – прокомментировал результаты голосования координатор общественного движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. – Если эта часовня сеет раздор, то это наносит вред церкви. Сама история забудется, но люди будут помнить, что многие были против, а церковь все равно построили».

Напомним, внутренняя площадь часовни составляет 35 метров, ее строят для 50 человек – именно столько, по словам отца Олега, составит численность прихода. А высота этой маленькой часовеньки запроектирована на уровне 25 метров – как у семиэтажного дома. Церковь в микрорайоне будет доминировать и архитектурно, и идеологически: вряд ли прихожанам понравятся бесконечные студенческие тусовки, проводимые в сквере, рок-концерты и прочие шумные мероприятия, свойственные молодежи. А там и до очередного оскорбления чувств верующих со всеми вытекающими последствиями недалеко.

Сторонники строительства заявляющие, что с появлением часовни, наконец, приведут в порядок и сквер, лукавят: представители церкви вчера четко заявили, что будут содержать только прилегающую к храму территорию – а это, включая две автостоянки, всего 86 квадратных метров. Что же касается остального сквера, то, по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, его включили в федеральную программу на 2020 год и реконструируют независимо от того, построят там храм или нет.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.10.18

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