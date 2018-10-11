Благие намерения раскололи Челябинск: вопрос часовни у ЮУрГУ решат без горожан (ВИДЕО)

Попытки продавить строительство часовни напротив главного корпуса ЮУрГУ только углубляют раскол среди жителей Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по поводу проекта строительства часовни в сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета закончились ожидаемым скандалом.

Большая часть участников выступила категорически против самой идеи возведения на спорном участке религиозного сооружения. Но организаторы публичных слушателей проигнорировали столь единодушную позицию, дав тем самым повод для дальнейшего противостояния.

Напомним, идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими побуждениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идея строительства часовни представала неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Но когда дело дошло до формальных процедур, категорически против возведения часовни выступила значительная часть студентов ЮУрГУ. Два года назад возникло целое движение противников этой инициативы, однако городские власти решили не обращать внимания на возражения и волевым решением постановили: часовне – быть.

Подобное решение ожидаемо не встретило понимания среди студентов ЮУрГУ, а также части жителей Челябинска. Ожесточение подогревалось позицией чиновников мэрии, по привычке заявлявших, что раз документация по строительству часовни утверждена, то и обсуждать нечего. Следует отдать должное чиновной целеустремленности, но и сегодня зампред комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска Сергей Самсонов не преминул напомнить, что вопрос был решен еще два года назад.

Подобная позиция не нашла понимания среди значительной части участников слушаний. Не исключено, что именно убежденность в том, что чиновники в любом случае собираются продавить нужное им решение, значительно ужесточила позицию противников строительства часовни. Большинство возражавших против реализации проекта не утруждали себя поиском внятных аргументов. Впрочем, и их оппоненты не отличались особенной старательностью.

Противники и сторонники строительства часовни просто не желали друг друга слышать. Откровенная слабость позиции противников строительства часовни не выглядела совсем уж безнадежной лишь на фоне столь же неаргументированной позиции выступающих «за», которая не шла дальше сетований о моральном разложении нынешней молодежи и чаяний, что часовня площадью 82 квадратных метра может сколь-нибудь серьезно эту проблему решить.

В итоге, наиболее аргументированными оказались лишь два выступления.

Протоиерей Игорь Шестаков настаивал на том, что и площадь часовни будет небольшой, и колокольный звон окажется весьма незначительным,

да к тому же и звучать он будет лишь время от времени – то бишь по большим праздникам.

Оппонентом Шестакова выступил выпускник ЮУрГУ, заявивший, что он тоже человек верующий, но, по мнению молодого человека, часовня просто не вписывается в существующий архитектурный ансамбль,

а посему следовало бы подумать о других вариантах развития данной территории.

Впрочем, ни то, ни другое выступление не повлияли на позиции участников слушаний. Можно сказать, что на сегодня обе стороны не готовы к компромиссу и переговорам: каждая обрушивает на противников обвинения и не желает слышать аргументы другой стороны.

Увы, организаторы публичных слушаний тоже не продемонстрировали готовность договариваться или хотя бы прислушиваться к мнению общественности.

Они заявили, что слушания состоялись, мнения по поводу строительства часовни разделились, но итог подведет комиссия по градостроительной политике, а окончательное решение примет мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Столь самонадеянное поведение чиновников, по сути, может спровоцировать серьезный конфликт и раскол в обществе вокруг, казалось бы, вполне мирной темы.

Интересно, что сами оппоненты это прекрасно понимают. Именно поэтому уже после вердикта организаторов слушаний они продолжили дискуссию в холле Дома архитектора, пытаясь найти точки соприкосновения.

Но чиновников и депутатов Челябинска, выступивших в роли организаторов слушаний, это уже не интересовало.

Добавим, что многочисленные студенты, присутствующие на обсуждении, но так и не получившие возможность высказаться, говорили между собой, что нужно всего лишь привести в порядок сквер: установить больше скамеек, разбить нормальный газон, на котором, как в Европе, можно было лежать и сидеть, восстановить фонтан – и этого было бы достаточно, но власти почему-то не могут справиться с этой простой задачей или не хотят.

А координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев недоумевал:

зачем строить новую часовню, когда столько старых, намоленных храмов нуждается в реставрации.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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