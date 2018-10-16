Скандал продолжается: общественники опубликовали проект часовни у ЮУрГУ, церковь заявила о фейке

Челябинские общественники обнародовали проект часовни, которую собираются возвести в сквере рядом с ЮУрГУ.

Как уже сообщал «Новый День», идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими побуждениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Но когда дело дошло до формальных процедур, категорически против возведения часовни выступила значительная часть студентов ЮУрГУ и горожане. Два года назад возникло целое движение противников этой инициативы, однако городские власти решили не обращать внимания на возражения и волевым решением постановили: часовне – быть.

В прошлый четверг, 11 октября, состоялись публичные слушания по вопросу строительства часовни: участники договориться не смогли, а организаторы заявили, что решение будет принимать мэр Евгений Тефтелев.

Отметим, что все это время речь шла о небольшой часовне. Участникам слушаний показывали лишь схемы размещения, а сам проект сооружения представлен не был: управление челябинской митрополии РПЦ утверждает, что проекта часовни пока нет. И вот теперь заявляется, что «небольшая часовня» – это понятие относительное.

Фото группы «Челябинский урбанист» (VK)

Однако в Челябинской епархии РПЦ заявили, что опубликованное в соцсетях – фейк: представленный урбанистами проект разработал архитектурный факультет ЮУрГУ, но церковь его не утвердила.

«На эскизах – часовня Андрея Первозванного. Совершенно точно, что этот проект реализован не будет, – заявил секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков. – Сейчас речь идет о часовне святой Татьяны, площадь которой составит всего 86 квадратных метров».

По словам Шестакова реальный проект часовни будет представлен в ближайшее время.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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