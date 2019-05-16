Храм-на-драме: хронология событий (ФОТО, ВИДЕО)

Обстановка вокруг будущего строительства храма святой Екатерины в столице Урала уже четвертый день остается напряженной. В сквере три ночи подряд проходили акции протеста, на которых горожане требовали сохранить им сквер. Многие задавались вопросом: как так получилось, что вокруг деревьев внезапно (для кого-то) вырос забор. Редакция РИА «Новый День» решила напомнить историю вопроса тем, кто ее подзабыл, и проинформировать тех, кто узнал о проблеме только вчера.

2017 год – переломный

Тема строительства храма святой Екатерины уходит своими корнями еще в эпоху губернатора Мишарина, когда его хотели возвести на площади Труда. Тогда горожане выступили против, у Каменного цветка проходили митинги, площадку оставили в покое. Затем появилась информация о строительстве храма прямо в акватории Городского пруда, что вызвало еще больше протестов. Обнимашки на пруду и хороводы уже помнят многие.

Горожане обнимают пруд

Но мы возьмем за точку отсчета 18 октября 2017 года, когда избранный губернатор Евгений Куйвашев впервые заявил, что теперь рассматривается третий вариант – у театра драмы. Это произошло на заседании рабочей группы по храму, в котором приняли участие митрополит Кирилл, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. «Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял еще весной. Безусловно, было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании», – заявил тогда Евгений Куйвашев. Чем немало удивил всех, кто наблюдал за развитием скандала с «храмом-на-воде». «Можно подумать, что называть противников стройки на пруду «общественными террористами» в ходе предвыборных дебатов было корректно», – отмечал наш корреспондент.

Уже 15 ноября ООО «Храм Святой Екатерины» направило в минстрой Свердловской области обращение с просьбой изменить Правила землепользования и застройки Екатеринбурга, в частности – сменить назначение территориальной зоны у драмтеатра с ТОП-1 (территории общественного пользования) на ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения). Начинается подготовка к внесению изменений, а тем временем 24 ноября минстрой области уже дает ООО «Храм святой Екатерины» разрешение на создание проекта межевания и планировки территории, которая сегодня обнесена забором.

28 декабря новое место под храм одобряют городские власти. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявляет, что изначальный вариант возведения храма в акватории городского пруда был ошибочным. «Тема восстановления храма живет в городском сообществе лет семь, и будет жить, пока храм не построят. Администрация города с самого начала участвовала в переговорах о месте размещения храма. У нас была своя позиция, что строительство на острове [в акватории пруда] – это неудачное решение. Сейчас место для храма, которое предложено, во многом компромиссное», – заявил Якоб.

2018 год – неторопливый

19 февраля Александр Якоб объявляет конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории, прилегающей к будущему храму. Партнер конкурса – ООО «Храм Святой Екатерины».

9 июля администрация города подводит итоги этого конкурса. Победителем оказалось ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская» (АПМ-1).

15 августа на сайте градостроительного совета при губернаторе впервые публикуются рендеры будущего храма-на-драме. Внимательные горожане замечают нарушения канонов строительства православного храма: «А почему алтарь на юг смотрит?» Действительно, на картинке четко видно, что алтарь храма во славу покровительницы города обращен на юго-восток.

31 августа областное управление охраны объектов культурного наследия сообщает, что на берегу Городского пруда, где планируется строительство храма святой Екатерины, нет ничего исторически ценного. По заказу ООО «Храм Святой Екатерины» государственную историко-культурную экспертизу земельного участка под храм провел аттестованный эксперт Вадим Мосин из Челябинска.

12 сентября на заседании областного градсовета губернатор Евгений Куйвашев объявляет, что строительство храма должно начаться уже в 2018 году. Заявление губернатора поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он довольно долго перечислял, сколько храмов было построено за рубежом, пока «екатеринбуржцы пруды обнимали». Тем не менее, заявленные сроки вызвали недоумение у самих исполнителей. Гендиректор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков напомнил, что разрешение на строительство культового сооружения еще не получено.

28 сентября митрополит Кирилл встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и заручился его поддержкой в деле строительства храма.

13 октября бывшие защитники Городского пруда проводят первые «обнимашки» с деревьями в сквере у драмтеатра. «Сегодня на каждого жителя Екатеринбурга осталось меньше одного квадратного метра зеленых насаждений. И решения этого года снова сократили эту цифру. Те, кто принимает решения, продолжают гнуть свою линию и ставить горожан перед фактом: «Все уже решено» и «Приказы не обсуждаю». Мы точно знаем: если мы отвернемся, перестанем пробовать и искать решения – будет еще хуже. Мы предлагаем подойти чуть ближе к дереву, рассмотреть в нем друга и обнять», – призывали активисты. В ноябре проходит еще несколько подобных акций.

7 декабря, в День святой Екатерины, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл снова предложил жителям уральской столицы брать пример с предков и в очередной раз призвал к скорейшему строительству храма. «Наши предки всегда перед тем, как начинали важное дело, прежде обращались к Богу, думали о возведении дома Божиего, а уже потом строили дома или заводы», – заявил он.

21 декабря городская администрация объявила о начале общественных обсуждений проекта планировки территории в границах улиц Ельцина – набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади, иными словами – квартала, где планируется построить храм святой Екатерины. Ирония ситуации в том, что замечания принимались только до 18 января, графические материалы на бумажных носителях были доступны только в здании мэрии, а в выходные и праздничные дни она закрыта.

2019 год – стремительный

Январь

Сразу после окончания каникул прокуратура Екатеринбурга отвечает на отправленный еще в прошлом году запрос защитников сквера. Оказывается, общественные обсуждения изменений правил землепользования и застройки уже незаметно состоялись в те дни, когда горожане обнимали деревья.

«В соответствии с заключением Общественных обсуждений от 26.11.2018 № 74/16/21.17-04 предложений и замечаний по вопросу изменения границ территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные) с установлением территориальной зоны ЦС-5 (зона объекта религиозного назначения) в отношении территории, разрабатываемой для размещения Храма святой Екатерины, расположенной в районе Октябрьской площади – улицы 8 Марта – набережной Рабочей Молодежи, не поступало», – шокировала горожан прокуратура.

18 января, в последний день общественных обсуждений проекта межевания территории, корреспондент РИА «Новый День» воспользовался своим статусом постоянного жителя Екатеринбурга, чтобы высказать собственное мнение. Впечатления от участия – здесь.

Февраль

В самом начале месяца защитники сквера во главе с Анной Балтиной подали в городской избирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о строительстве храма.

Но еще до его рассмотрения, 12 февраля, городская дума утверждает поправки в Правила землепользования и градостроительства. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. Против этого решения выступили только фракция КПРФ – 4 человека и единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев. Еще трое народных избранников воздержались. Остальные депутаты проголосовали за.

В тот же день защитники сквера слепили в сквере несколько десятков снеговиков, которые должны были встать на пути шествия православных, агитирующих за строительство религиозного объекта, запланированного на следующий день.

15 февраля мэрия публикует результаты общественных обсуждений планировки территории. Из 3 309 жителей Екатеринбурга, принявших в них участие, более 3 тысяч полностью одобрили предложение построить храм на месте сквера. «Сохранить сквер, не осуществлять строительство собора на рассматриваемой территории» предложили всего 192 участника обсуждений, на что мэрия ответила: «Проектная документация по планировке территории разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства».

20 февраля глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки участка под храм.

26 февраля гордума Екатеринбурга отказала инициаторам «храмового» референдума в его проведении. Главный аргумент против референдума – его дороговизна. По расчетам избиркома Екатеринбурга, расходы на организацию общегородского голосования могут составить до 118 миллионов рублей, что якобы очень накладно для городского бюджета. Аргументы сторон и заявления депутатов – смотрите на видео.

Обсуждение в гордуме

Март

11 марта епархия объявляет, что в первое воскресенье Великого поста, 17 марта, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит чин Торжества православия и молебен об укреплении мира и согласия.

13 марта избирком окончательно закрывает вопрос о проведении референдума.

14 марта Фонд имущества Свердловской области объявляет аукцион на право аренды земли под строительство храма. Основание для выставления участка на торги – приказ МУГИСО, площадь участка – 5 980 кв м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей. Согласно публичной кадастровой карте, стоимость участка – 66 млн 869 тысяч рублей.

17 марта в сквере состоялся помпезный «звездный» молебен. На него собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за храм приехали, в том числе, известные российские актеры – Алексей Чадов, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Михаил Пореченков и Дмитрий Грачев, известный по амплуа «двойник Путина».

20 марта была впервые названа приблизительная стоимость строительства храма: 3,5 млрд рублей.

27 марта защитники сквера обращаются через соцсети к состоятельным людям с просьбой принять участие в аукционе на право аренды сквера и перекупить его у спонсоров храма. «Мы обращаемся к людям с высокими доходами – не важно, живете вы в Екатеринбурге или нет. Примите участие в аукционе! Разделите с нами ответственность за будущее центра Екатеринбурга!», – призвали общественники, но желающих не нашлось.

Апрель

7 апреля в Екатеринбурге прошла очередная серия «обнимашек» сквера возле Октябрьской площади, где власти и олигархи хотят построить храм святой Екатерины. Мероприятие получилось самым многочисленным из всех, что проводили сторонники сохранения зеленой зоны. По оценкам наблюдателей, в сквер у драмы пришли около двух с половиной или трех тысяч человек.

9 апреля в Свердловском облсуде прошло предварительное слушание по иску защитников сквера к городской думе об отмене изменений в правила землепользования и застройки. Основное слушание было назначено на 24 апреля.

Но уже 11 апреля в Фонде имущества Свердловской области состоялся аукцион на право аренды земли под сквером. Торги продлились не более 10 минут. Как и ожидалось, победителем стало ООО «Храм Святой Екатерины», созданное в 2016 году ЗАО «Русская медная компания» и персонально – ее владельцем Игорем Алтушкиным и гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

Тогда же ученые с кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ высказали мнение о негативном воздействии вырубки сквера на экологическую ситуацию в Екатеринбурге.

24 апреля Свердловский областной суд прекратил производство по коллективному иску 20 екатеринбуржцев в защиту сквера у драмтеатра к городской думе, посчитав горожан ненадлежащими истцами. В тот же день Фонд святой Екатерины начал украшать город к Пасхе. «Каменный цветок» в честь православного праздника временно был замаскирован под кулич, а рядом с будущим новым храмом появились большие крашеные яйца («не иначе, драконьи», – шутили в соцсетях фанаты «Игры престолов»).

28 апреля состоялся большой Пасхальный крестный ход. Впервые в этом году верующие изменили маршрут – дошли не до Храма-на-Крови, как обычно, а до Октябрьской площади. Погода была плохая, и православных завалило снегом.

Май

Кульминация конфликта начала стремительно приближаться после окончания майских праздников.

В понедельник, 13 мая, горожане обнаружили, что сквер огородили забором с предупреждением о том, что проход закрыт. В тот же день горожанка Алена Смышляева положила начало новому витку публичного противостояния – раскачала ограждение, уронив его, а потом залезла на дерево.

Девушка залезла на дерево в сквере у стройплощадки храма

Вечером в сквере начались первые открытые столкновения сторонников и противников храма.

Противостояние на месте будущего строительства храма

С тех пор массовые сходы в сквере не прекращаются. Последняя акция была самой многочисленной – к скверу пришли несколько тысяч человек. Не обошлось без задержаний и провокаций.

Народный сход. День третий

Продолжение следует

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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