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Среда, 24 апреля 2019, 11:27 мск

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Фонд святой Екатерины накрыл фонтан «Каменный цветок» огромным куличом (ФОТО)

Фонд святой Екатерины начал украшать город к пасхе. «Каменный цветок» в честь православного праздника временно перестал быть фонтаном, а рядом с будущим новым храмом появились большие крашеные яйца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонтан «Каменный цветок» закрыли коробом, вокруг которого монтируют «кулич». Примечательно, что первоначально храм в честь святой Екатерины хотели поставить на месте фонтана. Это было в 2010 году, несколько тысяч горожан тогда вышли на митинг с лозунгом «Храм не фонтан». И от этой идеи отказались.

Еще один фонтан – у драмтеатра – тоже трансформировался к пасхе. Здесь установили полуяйцо, еще несколько больших слегка окрашенных яиц положили рядом.

В Фонде рассказали, что к пятнице в городе появятся еще 10 яиц и к этому же дню закончится монтаж кулича на месте фонтана и арт-объекта у театра драмы. Разберут все к 5 маю.

Год назад в Екатеринбурге установили яйца в человеческий рост и росписью под народный промысел. Это были «интерактивные яйца» – предлагалось поставить на смартфон приложение, навести его на каждое яйцо, вместе с последним игрок получал электронную открытку. Впрочем, большинство людей просто фотографировались с композициями.

Екатеринбург, служба информации

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