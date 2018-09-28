Митрополит заручился поддержкой полпреда президента по храму святой Екатерины

Взаимодействие органов государственной власти и Русской православной церкви, а также строительство храмов обсудили полпред президента в УрФО Николай Цуканов и глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства, участники встречи особо обсудили тему возведения в Екатеринбурге кафедрального собора святой Екатерины, а также необходимость восстановления храмов, расположенных как в духовной столице Урала – Верхотурье, так и на территории всего уральского региона.

Напомним, 12 сентября губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного градсовета объявил, что строительство храма святой Екатерины возле Театра драмы должно начаться уже в этом году.

Вообще же история вокруг проекта храма во славу святой Екатерины тянется уже много лет. Сменился губернатор, сменился правящий архиерей, несколько раз менялось местоположение храма, не меняется только одно: власти не желают открыто обсуждать этот проект с горожанами, все решается в кулуарах.

При обсуждении предыдущего проекта– храма-на-воде дошло до оскорбительных высказываний в адрес горожан: Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами». Сейчас горожане переживают, что ради храма вырубят сквер на берегу Городского пруда.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

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