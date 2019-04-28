Замерзшие чиновники и стойкие палестинские музыканты: в Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход под снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге во время празднования Пасхи по традиции состоялся большой праздничный крестный ход. Впервые в этом году верующие изменили маршрут – дошли не до Храма-на-Крови как обычно, а на Октябрьскую площадь, где планируется строительство храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шествие православных началось от Свято-Троицкого собора, его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также к верующим присоединились свердловский губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и худрук Театра эстрады Александр Новиков. Среди участников крестного хода также был глава РМК Игорь Алтушкин и генддиректор УГМК Андрей Козицын, инициаторы строительства собора святой Екатерины.

Несмотря на непогоду – в Екатеринбурге уже несколько часов идет сильный мокрый снег – крестный ход собрал несколько тысяч человек. Впереди колонны выступили палестинские скауты с волынками и барабаны, они задавали темп движению толпы. Судя по всему, иностранные музыканты оказались не готовы к сюрпризам уральской погоды, но мужественно прошли весь путь до конца. Остальные верующие были тепло одеты, и снегопад их не смутил. Отметим, что крестный ход сопровождали мужчины, похожие на охранников – их было не менее сотни.

Участники молитвенного шествия дошли до Октябрьской площади, где прошла Пасхальная вечерня. После богослужения верующим раздали по кусочку от огромного кулича-рекордсмена, который кулинары специально испекли к празднику. Там же состоялась раздача Благодатного огня, привезенного уральской делегацией из Иерусалима. Стоит отметить, что много паломников из других городов сегодня ночью ожидали прибытие святыни в аэропорту Кольцово, но раздачи огня как в прошлые годы там не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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