Якоб назвал «компромиссным» решение по строительству храма-на-драме

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что изначальный вариант возведения храма святой Екатерины в акватории городского пруда был ошибочным. Выбор нового места для религиозного сооружения он назвал «компромиссным» решением.

«Тема восстановления храма живет в городском сообществе лет семь, и будет жить, пока храм не построят. Администрация города с самого начала участвовала в переговорах о месте размещения храма. У нас была своя позиция, что строительство на острове [в акватории пруда] – это неудачное решение. Сейчас место для храма, которое предложено, во многом компромиссное. Участники переговоров договорились, что если храм будет стоять на правом берегу Исети, нужно сделать реконструкцию набережной и капитальный ремонт Октябрьской площади. В том числе шел разговор о реконструкции фасада Театра драмы. Нужно открыть его исторический фасад, с колоннами и панно. То, что есть там сейчас, на мой взгляд, не очень похоже на театр и не несет никакой уникальности», – сообщил Якоб на пресс-конференции.

Сегодня же на градсовете главный архитектор города Андрей Молоков сообщил, что конкурс на лучший проект благоустройства площадки храма у Театра драмы будет объявлен в 2018 году.

Напомним, после полугода ожесточенных споров и массовых «обнимашек пруда» губернатор Евгений Куйвашев в октябре внезапно объявил о новом месте для собора святой Екатерины. Выбор пал на площадку около Театра драмы. Ради строительства храма областной минстрой дал разрешение на изменение правил застройки на этом участке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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