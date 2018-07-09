Стал известен разработчик концепции площади вокруг храма-на-драме

В администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на лучшую концепцию развития территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Октябрьской площади – набережной Рабочей Молодёжи с размещением собора святой Екатерины.

Как говорится в протоколе заседания жюри, опубликованном сегодня в «Вечернем Екатеринбурге», в результате рейтингового голосования победителем оказалось ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская» (АПМ-1), набравшее 105 баллов. На втором месте – консорциум «Проект река» (101 балл), на третьем – ООО «Архстройпроект-А» (96 баллов).

Отметим, что директор ООО «АПМ-1» Владимир Руднев несколько лет назад работал над реставрацией церкви в Ново-Тихвинском женском монастыре вместе с автором проекта храма святой Екатерины Михаилом Голобородским.

Как уже сообщал «Новый День», итоги конкурса должны были быть подведены еще 25 апреля. Но затем сроки были продлены.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

В Екатеринбурге задержали кулинара-дилера, который пек кексики с марихуаной. / На Эльмаше к осени заменят ветхие трубы, энергетики проводят реконструкцию тепломагистрали (ВИДЕО). / В Серове от хозяев сбежала дикая и жутко дорогая кошка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»