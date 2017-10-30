Храм-на-драме: проект перерисовывают. На предполагаемом участке пока строить нельзя

История с Храмом святой Екатерины, который сначала хотели построить прямо в акватории городского пруда, а потом после волны протестов вроде бы согласились перенести к Театру драмы, по-прежнему остается в значительной мере засекреченной. Никто пока не может сказать – ни как будет выглядеть храм на новом месте, ни на какой стадии находится подготовка проекта.

Как рассказал РИА «Новый День» автор предыдущего проекта храма, архитектор Михаил Голобородский, сейчас он и ряд других зодчих делают эскизные проекты храма для новой площадки. Старый, по его словам, к этой территории неприменим. Когда новый облик храма покажут горожанам, он ответить затруднился. В пресс-службе Екатеринбургской епархии такой информацией также не владеют.

В областном минстрое корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что сейчас – ход за инициаторами строительства, то есть за медниками. «Насколько я понимаю, механизм такой: сейчас они должны направить губернатору свои предложения по размещению, но в министерстве об этом информации нет. Попробуйте обратиться в фонд, который этим занимается», – предложила представитель минстроя Наталья Козловская. Связаться с директором ООО «Храм святой Екатерины» Владимиром Пузанковым не удалось в течение нескольких дней.

Между тем для строительства храма возле Театра драмы необходимо вносить изменения в правила землепользования и застройки Екатеринбурга. Сейчас участок, на котором планируется построить храм, отнесен к градостроительным зонам ТОП-1 (территории общественного пользования). Согласно утвержденным градостроительным нормам, здесь могут располагаться следующие объекты: парки; набережные; вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы; игровые площадки; спортплощадки; прокат игрового и спортивного инвентаря; комплексы аттракционов, игровые залы, летние эстрады, общественные туалеты, сувенирные киоски и другие подобные сооружения. Для того, чтобы изменить назначение участка, застройщик должен обратиться в областной минстрой, а проект изменения зонирования должен пройти через процедуру публичных слушаний. На середину декабря минстрой уже запланировал слушания по изменению градостроительного назначения нескольких участков, но земли у Театра драмы среди них нет.

Напомним, в середине месяца губернатор Евгений Куйвашев, еще летом не гнушавшийся резкими высказываниями в адрес противников храма-на-пруду, представил новую позицию властей и клириков – у храма будет другое место. Причем, по его словам. решение обратиться к медным олигархам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины он принял «еще весной». А не говорил он об этом потому, что «было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании». Есть мнение, что изначально именно это место у Театра драмы и было желаемым, а скандал с водоемом был раздут намеренно, чтобы горожане, поверившие в то, что власти и церковь идут на компромисс, приняли это решение спокойно и не пошли бы обнимать скверик у Октябрьской площади.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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