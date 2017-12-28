Глава градсовета Вяткин: «Люди обращаются по башне, по храму – просят нас объяснить Козицыну, что так нельзя, но мы не можем»

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга за последние три года стал признанным экспертным органом, с которым считаются и застройщики, и который уважают простые горожане, но у него нет возможности противостоять аппетитам таких крупных олигархов, как гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об общественной роли совета рассказал сегодня на его последнем в этом году заседании его председатель Михаил Вяткин.

«К нам обращаются простые горожане, вот по той же телебашне, по храму... «Вы же профессионалы, расскажите Козицыну, что так не надо, так делать нельзя». Но мы этого сделать не можем. Мы – совет при администрации города, и повестку нашей работы формирует администрация города», – заявил Вяткин.

Как уже сообщал «Новый День», жители Екатеринбурга не согласны с решением УГМК, которой теперь фактически принадлежат и телебашня, и площадка вокруг нее, снести исторический недострой. Планы построить храм святой Екатерины в центре города также воспринимаются городским сообществом в штыки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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