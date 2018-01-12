В Екатеринбурге снова будут строить телебашню-небоскреб. Но на выселках

В Екатеринбурге могут построить новую телебашню – выше той, что недостроили у цирка, которую хочет снести УГМК. Проект одобрен Главгосэкспертизой России.

По проекту, новая телебашня появится далеко от центра города, на Уралмаше, на территории недействующего радиоузла (Космонавтов, 99), неподалеку от выезда на ЕКАД. Возле башни появится КПП, а на улице Гурзуфской (Верх-Исетский район) – административно-техническое здание площадью 840 кв. метров с двумя надземными и одним цокольным этажом, на первом и втором этажах будут оборудованы офисные помещения, а балкон здания отведут для размещения перспективных спутниковых антенн. «Предполагается, что общая продолжительность строительства, которое организует и финансирует ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), составит 33 месяца», – сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Телебашню в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске) у цирка начали строить в 1983 году, ее высота должна была составить 361 метр, но строительство закончилось на 220 метрах. Дальнейшая судьба объекта печальна – он десятилетиями находился в федеральной собственности, пока в 2013 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не выкупил недостроенную телебашню из федеральной собственности в областную за полмиллиарда бюджетных рублей.

«Сегодня недостроенная башня, высота которой достигла почти 220 метров, – самое высокое сооружение в Екатеринбурге. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, загс, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и даже установить храм, однако ни одна из идей так и не была реализована», – отмечают в Главгосэкспертизе. Теперь знаменитый екатеринбургский недострой должны просто снести – чтобы УГМК на этом месте могла построить, судя по официальной информации, ледовую арену.

Новый проект телебашни подразумевает строительство объекта высотой 236 метров.

Екатеринбург, служба информации

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