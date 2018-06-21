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Четверг, 21 июня 2018, 10:00 мск

Новости Екатеринбург

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Подрядчика на строительство новой телебашни нашли в Санкт-Петербурге – он получит полмиллиарда

Здесь будет построена новая телебашня. Фото Google.Maps

В Екатеринбурге стали известны результаты торгов по поиску застройщика новой телевизионной вышки на Уралмаше. Конкурс, напомним, проводил РТРС. В итоге на него заявились два претендента – ООО «Высотник-Радиострой» и ООО «Петроавиамонтаж». Последнее одержало победу в торгах за лот стоимостью более 494 млн рублей.

Напомним, как уже писал «Новый День», за эти деньги подрядчик должен будет возвести антенно-мачтовое сооружение высотой 236 метров, техническое здание, КПП и ограждение до 21 декабря 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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