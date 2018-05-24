В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство телебашни

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявил конкурс на строительство телебашни в Екатеринбурге. Объект оценили почти в полмиллиарда рублей.

Новая телебашня в Екатеринбурге должна появиться на Уралмаше, на территории недействующего радиоузла (пр. Космонавтов, 99), неподалеку от выезда на ЕКАД. При этом она будет выше, чем знаменитая недостроенная телебашня у цирка, которой уже не существует, – 236 метров, строительство снесенной башни остановилось на 220 метрах.

Заявки принимаются до 14 июня, итоги конкурса подведут 18 июня. За строительство объекта РТРС готова заплатить максимум 494,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет возвести антенно-мачтовое сооружение, техническое здание, КПП и ограждение. Работы должны быть закончены до 21 декабря 2020 года.

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесли в конце марта, в апреле демонтировали 30-метровый огрызок, который остался после взрывов. На месте недостроя УГМК построит Ледовую арену.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.18

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