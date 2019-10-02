Срубили 800 деревьев и строят телевышку – жители Уралмаша судятся с застройщиком (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Уралмаша обратились в суд с требованием остановить строительство телебашни возле их домов. Работы по возведению радиотелевизионной передающей станции начались в ноябре 2018 года на территории недействующего радиоузла (пр. Космонавтов, 99).

Горожане против телевышки

Сначала местные жители были возмущены тем, что строители вырубили деревья на участке. Впрочем, прораб генподрядчика Леонид Бабков рассказал съемочной группе «Нового Дня», что эти работы были согласованны. «Разрешение на вырубку дала администрация Екатеринбурга. Размеры площадки 160 на 160 кв. м. Количество деревьев – 820. В лесном хозяйстве посчитали по пенькам, сколько вырубили», – сообщил он.

На данный момент на стройке идут подготовительные работы под монтаж башни, говорит прораб. Согласно паспорту объекта – завершить возведение радиотелевизионной передающей станции должны к декабрю 2020 года. Представители застройщика рассказали, что объект проверили городская, региональная и федеральная экологические экспертизы. И ни одна из них не выявила нарушений.

Однако местных жителей пугает перспектива жить вблизи такого объекта. Дома горожан находятся в 300 метрах от будущей телевышки. «У каждого электромагнитного излучения есть различные боковые лепестки, отражающие эффекты. Излучение в любом случае будет воздействовать на нас. Это как жить в микроволновке – очень вредно для здоровья. А здесь и жилые дома, и детский сад», – сетует житель микрорайона Сергей Иванов.

Активисты организовали комитет, который выступает против строительства телебашни на Уралмаше. Они уже подали исковое требование в Октябрьский суд на имя застройщика, чтобы запретить стройку на территории недействующего радиоузла. Первое заседание состоялось 24 сентября. Следующее пройдет 23 и 24 октября.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что строительство телебашни на Уралмаше пока приостановлено.

Как уже сообщал «Новый День», новая телебашня по проекту должна достигать 236 метров в высоту. Строительство объекта финансирует РТРС. Подрядчик должен будет возвести антенно-мачтовое сооружение, техническое здание, КПП и ограждение. Работы должны быть закончены до 21 декабря 2020 года.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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