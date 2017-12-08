Фаллический, но уникальный. Однозначно красить – рецепт горожан по спасению башни (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга дают необычные советы по сохранению и реконструкции башни и намерены запасаться медицинскими масками – чтобы поднявшаяся при сносе гигантского сооружения пыль не навредила ни здоровым, ни больным.

Народные эксперты о спасении телебашни

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Екатеринбурга не приветствуют снос телебашни, ставшей пусть и своеобразным, но неотъемлемым символом города, предлагая свои варианты решений. Приезжая студентка согласилась, что башня напоминает башню Саурона в Мордоре и это добавляет определенный колорит – не хотелось бы его лишаться. Женщины постарше тоже привыкли к уральскому бренду и считают, что при сносе поднимется облако пыли, которое может навредить астматикам, да и здоровым людям, если попадет в легкие. Один опрошенный житель Екатеринбурга заявил, что согласен с необходимостью модернизации объекта и предложил его перекрасить во все цвета радуги – чтобы объект уж точно привлекало внимание всех жителей и гостей города. И под конец одна женщина бальзаковского возраста неожиданно заявила, что с точки зрения психологии башня являет собой фаллический символ, а кроме того может представлять опасность, рухнув осколками на окрестные дома. Соответственно, снести нельзя – оставить.

Инженерно-строительный центр УГМК заявил о планах разрушить крупнейший в мире недострой при помощи газогенераторов импульсного действия и опубликовал схему, согласно которой башня будет разрушена в три этапа. Сначала будет снесена верхняя часть – с 213-го по 70-й метр. Следующим шагом будет демонтаж при помощи газогенераторов с 70-го по 10-й метр. А основу ликвидирует уже строительная техника.

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Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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