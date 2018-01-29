Екатеринбургской телебашне продлят жизнь. Но только на два месяца, до выборов

Снос екатеринбургской телебашни, на месте которой УГМК-холдинг решил построить ледовую арену, состоится в апреле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дата была перенесена. Еще в прошлом году компания «Р. В. С.», которая подрядилась снести башню, подготовила техническую документацию, включающую сроки работ. Согласно этому документу, башню должны были взорвать 20 февраля. Но, вероятно, взрывники не учли политический момент: к тому моменту до выборов президента России будет оставаться меньше месяца, и любой негатив крайне нежелателен. В УГМК заявляют, что 20 февраля сноса не будет, а будет только после выборов.

Напомним, в выходные в Екатеринбурге прошел сбор подписей под письмом президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить телебашню. Акция прошла в центре города, у цирка. Во имя сохранения исторического недостроя даже написали поэму. Причин, по которым екатеринбуржцы недовольны планами властей по сносу телебашни и по строительству на ее месте ледовой арены, несколько. Некоторые волнуются из-за трафика, который неизбежно возрастет в районе улиц Степана Разина, Декабристов, 8 Марта из-за узости дорог. Другие возмущены тем, что правительство области слишком легкомысленно распоряжается бюджетными средствами – на выкуп телебашни из федеральной собственности ушло 500 млн рублей, причем изначально говорилось о том, что принять объект на баланс нужно, чтобы достроить его, однако в итоге внезапно выяснилось, что участок и саму вышку без взимания платы передают УГМК, которая займется сносом и строительством ледовой арены.

Самая многочисленная группа защитников телебашни – те, кто считает, и небезосновательно, что телебашня является символом Екатеринбурга, поэтому сносить ее не самая удачная мысль.

Екатеринбург, служба информации

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