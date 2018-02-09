«Огненные шары летели в нашу сторону и стукнулись в стену», – соседи телебашни напуганы взрывами (ФОТО, ВИДЕО)

Жители домов, которые расположены в непосредственной близости от телебашни, рассказывают о своих впечатлениях от подготовки, которую начали подрядчики УГМК и правительства области, к сносу объекта. По словам жительницы комплекса апартаментов «Артек», около недели по вечерам громыхают взрывы. Причем людей никто не предупреждал об этом, оцепление выставлено не было. Самые громкие работы проводились вчера вечером около 19:00.

Дома вокруг телебашни трясет от взрывов

Собеседница «Нового Дня» рассказала, как, услышав взрывы, она подошла к окну и увидела, что от телебашни отлетели крупные горящие куски, один из которых пролетел по территории самой вышки, другой – ударился о стену жилого дома. «Счастье, что не попало никому в окно. Но от вибрации из-за взрывов у меня с подоконника часы упали», – сообщила горожанка. По ее словам, в этот момент рядом с домом было запарковано множество автомобилей, у здания было довольно много людей, все были напуганы.

Напомним, в УГМК отрицают, что на башне ведутся взрывные работы. Ранее сообщалось, что объект снесут 20 февраля, однако после в компании передумали и решили демонтировать вышку после президентских выборов, но теперь на вопросы о точной дате сноса в УГМК отвечают весьма туманно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

В Академическом откроется почтовое отделение нового формата. / В Екатеринбурге из-за массового отравления детей школу закрыли на карантин. / «Моемся с фонариками, еду не готовим», – мать-одиночка уже неделю живет без света из-за неразрешимого конфликта с ТСЖ (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»