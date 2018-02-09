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Пятница, 9 февраля 2018, 15:30 мск

Екатеринбург

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Горожане снова слышат взрывы со стороны телебашни, а УГМК – нет

Горожане снова слышат взрывы со стороны недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Как передает корреспондент «Нового Дня», они возобновились около 16:00.

Накануне вечером екатеринбуржцы также сообщали о характерных звуках в той же локации. Однако в УГМК по-прежнему отрицают, что это взрывы. Как сообщили агентству в пресс-службе компании, на месте ведутся работы с помощью отбойных молотков, ими добивают проемы в рамках подготовки к демонтажу объекта. Звуки, которые горожане принимают за взрывы, это звуки падения бетона и арматуры, объясняют медники.

Екатеринбург, служба информации

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