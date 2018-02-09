Взрывы в недостроенной телебашне – в УГМК объяснили, что это было

Сегодня утром представители УГМК-холдинга предоставили официальный комментарий по поводу вчерашних взрывов в недостроенной екатеринбургской телебашне, обеспокоивших горожан.

«Около 19:15 в телебашне у цирка было два мощных взрыва внутри неё, где-то в районе середины. Из окон были видны вспышки и валил дым», – приводит пост одного из подписчиков сообщество «Инцидент Екатеринбург». Другие очевидцы добавляют, что к подножию конструкцию после взрывов сыпались осколки. Возникла даже версия, что башню планируют снести тайно, ночью.

В УГМК опровергли эти слухи. Сегодня утром в СМИ был распространен официальный комментарий: «На объекте незавершенного строительства выполнялись подготовительные мероприятия внутри ствола башни в соответствии с проектной документацией на демонтаж объекта. Работы проводились аттестованными специалистами в соответствии с техникой безопасности, в установленное законодательством время и являлись абсолютно безопасными как для людей, так и для прилегающих объектов».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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