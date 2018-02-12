«Нас в известность не ставили»: в мэрии отреагировали на мини-взрывы на телебашне

Власти Екатеринбурга не знают ничего о работах, которые проводятся на недостроенной телебашне. Об этом заявили в мэрии города. Там сообщили, что в УГМК не поставили в известность представителей «серого дома» о подготовке к демонтажу, в том числе – не рассказали о мини-взрывах, которые уральцы слышали в четверг и пятницу вечером. «Если что-то будет предприниматься, нас заблаговременно уведомят», – сказали в администрации города, впрочем, отметив, что никакого специального регламента не существует.

В ратуше также считают, что снос – это благо, поскольку сейчас фактически теряются средства, которые можно было бы получать от более рационального использования территории в центре города. Правда, участок принадлежит областным властям, поэтому к бюджету Екатеринбурга это никаким образом не относится.

Напомним, на прошлой неделе представители подрядчика УГМК по сносу телебашни начали проводить подготовку к демонтажу. На вышке погасли фонари, ранее включенные там ради соблюдения требований авиационной безопасности, а жители окрестных домов стали слышать громкие хлопки, сопровождающиеся вспышками света и выбросом осколков. О дате собственно сноса, равно как и о том, как он будет проходить, пока ничего не известно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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