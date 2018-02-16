Сносить нельзя оставить – в Екатеринбурге запустили еще одно голосование про башню

В Екатеринбурге продолжают обсуждать судьбу недостроенной телебашни, которую намереваются взорвать, а на ее месте построить ледовую арену.

У идеи есть как сторонники, так и противники, но посчитать число тех и других проблематично. Екатеринбургские рекламщики оригинально подошли к вопросу – и создали простую голосовалку, в которой нужно просто поставить запятую во фразе «сносить нельзя оставить».

Екатеринбург, служба информации

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