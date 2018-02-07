российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 февраля 2018, 12:57 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбургские депутаты во второй раз отказались обсуждать судьбу недостроенной телебашни

На заседании комиссии по вопросам МСУ депутат Олег Хабибуллин попытался вновь уговорить коллег подписать обращение к губернатору для сохранения недостроенной башни. По его мнению, дума может и должна высказать свою позицию против, поскольку решение о сносе было принято без учёта мнения жителей Екатеринбурга. Предложение поддержали часть депутатов.

«Представляете, если бы в Париже снесли Эйфелеву башню, потому что земля под ней продана. Башня в Екатеринбурге может стать украшением города и надо поскорее принимать обращение», – отметил Дмитрий Головин.

Коммунист Эдуард Мансуров добавил, что целью запланированного на 10 февраля митинга за сохранение телебашни является возвращение конкурса проектов по реконструкции телебашни.

В ответ вице-спикер Виктор Тестов заявил, что любые обсуждения по поводу телебашни – пустая трата времени. «Результат предопределён – башню снесут. И это частная собственность», – подчеркнул депутат.

В результате голосования за обращение к губернатору мнения депутатов разделились – 7 высказались за, 7 воздержались или проголосовали против. Таким образом, вопрос в повестку комиссии не был включён.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

Перебои с отоплением в Каменском районе стали поводом для уголовного дела. / Рейсерам запретили автопробег в защиту гонок на льду. / Ирбитский активист будет судиться с городским прокурором за право писать их беседы на диктофон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров