Екатеринбургские депутаты во второй раз отказались обсуждать судьбу недостроенной телебашни

На заседании комиссии по вопросам МСУ депутат Олег Хабибуллин попытался вновь уговорить коллег подписать обращение к губернатору для сохранения недостроенной башни. По его мнению, дума может и должна высказать свою позицию против, поскольку решение о сносе было принято без учёта мнения жителей Екатеринбурга. Предложение поддержали часть депутатов.

«Представляете, если бы в Париже снесли Эйфелеву башню, потому что земля под ней продана. Башня в Екатеринбурге может стать украшением города и надо поскорее принимать обращение», – отметил Дмитрий Головин.

Коммунист Эдуард Мансуров добавил, что целью запланированного на 10 февраля митинга за сохранение телебашни является возвращение конкурса проектов по реконструкции телебашни.

В ответ вице-спикер Виктор Тестов заявил, что любые обсуждения по поводу телебашни – пустая трата времени. «Результат предопределён – башню снесут. И это частная собственность», – подчеркнул депутат.

В результате голосования за обращение к губернатору мнения депутатов разделились – 7 высказались за, 7 воздержались или проголосовали против. Таким образом, вопрос в повестку комиссии не был включён.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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