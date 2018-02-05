«Если участники митинга придут к телебашне, будут задержания. Там уже занято – не скажу кем», – «отказ года» от министерства безопасности (ФОТО)

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение митинга против сноса телебашни на площадке возле самой телебашни. Активистам предложено собраться возле КРК «Уралец».

Как сообщил депутат заксо Александр Ивачев, инициаторам митинга предложили собраться в другом месте – между КРК «Уралец» и аллеей Дворца спорта. В ответном письме из министерства указано сразу две причины, по которым защитникам башни нельзя собираться у ее подножия. При этом они выглядят взаимоисключающими. Во-первых, пишут чиновники, на указанный день и час (10 февраля в 12 часов) уже подана заявка на проведение другого митинга. Во-вторых, это место вообще не подходит для митингов: там рядом цирк, в который водят детей, а также остановки нескольких видов транспорта, что создает насыщенный пешеходный трафик.

Интересно, что в самом министерстве отказываются говорить, что за организация успела подать заявку раньше. «Действительно, акция против сноса башни была согласована на площадке возле КРК «Уралец» из соображений безопасности. Если участники митинга против сноса все-таки придут к телебашне, будут задержания», – сказала РИА «Новый День» сотрудница департамента информполитики, уполномоченная комментировать деятельность минбеза.

Впрочем, защитники башни решили не лезть на рожон. «Посоветовавшись, мы решили, что спорить с чиновниками – это терять драгоценное время для приглашения людей и согласились на эту площадку», – сообщил Ивачев.

Напомним, подготовка к сносу телебашни идет полным ходом. На прошлой неделе взрывотехники обходили жилые дома поблизости с вышкой. Осмотр проводится и в помещениях общего пользования, и в квартирах и апартаментах. Об этом «Новому Дню» рассказали собственники апартаментов в здании на Степана Разина, 2. «Вчера приходила целая делегация рабочих, все с папочками, спрашивали, есть ли где какие-то трещины или что-то подобное. Все очень подробно фотографировали. Говорят, что это делают для того, чтобы если после взрыва жильцы не предъявляли к ним лишних претензий. Поэтому все тщательно протоколируют», – рассказала жительница дома Елена. Напомним, ранее сообщалось, что башню снесут 20 февраля, однако позднее представители УГМК уточнили, что перенесут опасные работы на более поздний срок – уже после выборов президента России.

Екатеринбург, служба информации

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