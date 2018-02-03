Взрывотехники обходят дома рядом с телебашней

Взрывотехники, которые занимаются демонтажем екатеринбургской телебашни, обходят жилые дома поблизости с вышкой. Осмотр проводится и в помещениях общего пользования, и в квартирах и апартаментах. Об этом «Новому Дню» рассказали собственники апартаментов в здании на Степана Разина, 2. «Вчера приходила целая делегация рабочих, все с папочками, спрашивали, есть ли где какие-то трещины или что-то подобное. Все очень подробно фотографировали. Говорят, что это делают для того, чтобы если после взрыва жильцы не предъявляли к ним лишних претензий. Поэтому все тщательно протоколируют», – рассказала жительница дома Елена.

По ее словам, представители компании, которая будет вести взрывные работы, не уточнили, на какой день запланирован собственно демонтаж телебашни. «Нам пока ничего не говорят, будут ли нас пускать на территорию дома, можно ли будет заехать на машине, в какую сторону будет падать башня, днем это будет или вечером, в какой день», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Напомним, ранее сообщалось, что башню снесут 20 февраля, однако позднее представители УГМК уточнили, что перенесут опасные работы на более поздний срок – уже после выборов президента России.

Екатеринбург, служба информации

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