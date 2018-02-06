Написавших Путину защитников телебашни отправили к региональным властям (ДОКУМЕНТ)

Участникам екатеринбуржского интернет-сообщества «Спасем телебашню», которые ранее обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить самый высокий недострой города, начали приходить ответы от администрации главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу нескольким пользователям пришли практически одинаковые письма, в которых говорилось, что рассмотрение данного вопроса входит в компетенцию правительства Свердловской области, а потому обращение переправлено туда.

Напомним, 27 января в Екатеринбурге прошла акция по сбору подписей под письмом президенту с просьбой сохранить телебашню, которую намерена снести УГМК. Кроме того, наиболее активные горожане отправили президенту еще и индивидуальные послания с той же просьбой. На 10 февраля назначен митинг противников сноса башни у КРК «Уралец», на котором ожидается около 200 человек. Проводить ее непосредственно у башни власти запретили.

Еще раньше с подобной же реакцией администрации президента столкнулись противники строительства храма святой Екатерины на городском пруду Екатеринбурга. В ответе на обращение горожан к Владимиру Путину сообщалось, что этот вопрос находится в ведении правительства Свердловской области, куда и переправлено их письмо. Тем не менее, через полгода после этого губернатор Евгений Куйвашев, ранее называвший вопрос о строительстве храма решенным, заявил, что храма-на-воде не будет. Теперь его планируют построить на суше – возле Театра драмы.

Екатеринбург, служба информации

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