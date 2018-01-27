В Екатеринбурге создали поэму, прославяющую башню, которую УГМК приговорила к сносу (ВИДЕО)

В Екатеринбурге начался сбор подписей под письмом президенту с просьбой сохранить телебашню, которую намерена снести УГМК. Акция прошла в центре города, у цирка. Во имя сохранения исторического недостроя даже написали поэму.

Ода башне

Как передает корреспондент РИА «Новый День», башню считают одним из основных символов города, и при участии талантливых архитекторов из нее вышел бы великолепный арт-объект, способный, например, заинтересовать жюри конкурса «Экспо-2025».

Сегодня только за полчаса подписи Владимиру Путину в поддержку сохранения телебашни поставили несколько десятков человек. Один из екатеринбуржцев написал своего рода оду, которую вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации

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