В Екатеринбурге пройдет митинг в защиту телебашни

В Екатеринбурге пройдет митинг против сноса недостроенной телебашни. Организатором станет КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат екатеринбургской гордумы Эдуард Мансуров. Коммунисты предлагают провести его 10 февраля возле цирка, который находится прямо рядом с башней. Но до утра завтрашнего дня они принимают от граждан и другие предложения по месту акции. Затем инициативная группа направит уведомление о проведении митинга в областное министерство общественной безопасности.

Напомним, снос екатеринбургской телебашни, на месте которой УГМК-холдинг решил построить ледовую арену, состоится в апреле. Сначала взрывники планировали сделать это уже 20 февраля, но в УГМК сошли идею неудачной из-за предстоящих выборов президента. Многие горожане резко против сноса. В минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на УГМК-холдинг и губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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