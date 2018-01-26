Защитники телебашни отказались от «обнимашек» и надеются на Путина

Защитники екатеринбургской телебашни испугались конфликтов с полицией и отказались проводить «обнимашки» недостроенной высотки. Горожане ограничатся сбором подписей под обращением к президенту РФ Путину. Мероприятие будет проходить завтра, 27 января, в 12:00 около станции метро «Геологическая».

Объявление об этом появилось в фейсбуке: «Администрация группы «Спасем телебашню» не имеет никакого отношения к мероприятию «Обнимем башню», инициированному лично Кирпищиковой Людмилой, и вынуждена отменить его, как не соответствующее методам сообщества и нарушающее законодательство РФ». Ранее в паблике была опубликована информация, что пикет противников сноса башни не согласован с властями.

Стоит отметить, что изначально речь шла об общем собрании горожан возле башни без каких-либо лозунгов. Неполитические народные гуляния, аналогичные «обнимашкам» городского пруда в 2017 году, не требуют согласования в областном министерстве общественной безопасности. Хотя на таких мероприятиях действительно всегда присутствует полиция.

Вчера вечером на недостроенной высотке появилась световая инсталляция с хэштегами «Остановитесь» и «Моя башня». Организовали лазерное мини-шоу свердловские активисты движения «Суть времени», которые пять лет назад выступали против демонтажа Краснознаменной группы на Плотинке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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