На приготовленной к сносу екатеринбургской телебашне лазером написали: «Остановитесь!» (ВИДЕО)

Противники сноса недостроенной екатеринбургской телебашни вчера в сумерках создали на ней световую инсталляцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером на башне можно было увидеть световое шоу. Организаторами выступило свердловское отделение ОО «Суть времени», которое пять лет назад выступило против сноса Краснознаменной группы на Плотинке. На башне появились написанные светом хэштеги #МояБашня #Екатеринбург #КЗГ #Остановитесь #КраснознаменнаяГруппа.

Световое шоу на телебашне

Напомним, подготовительные работы по сносу высотного объекта начались в середине января. По некоторым данным, телебашня будет демонтирована методом направленного взрыва. Дата сноса не называется, но, вероятно, это произойдет до июня, когда в Екатеринбурге будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу.

Часть горожан выступила резко против. В фейсбуке создана группа «Спасем телебашню», которая на данный момент насчитывает более 300 человек, в том числе несколько депутатов гордумы Екатеринбурга от КПРФ и «Справедливой России». Отметим, что на этой неделе парламентарии не захотели обсуждать тему сноса телебашни на заседании.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

В Екатеринбурге горела спортшкола «Динамо» (ФОТО). / Выходные будут теплыми и снежными: уже сегодня днем «потеплеет» до -15. / 26 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»