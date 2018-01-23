Екатеринбургские депутаты отказались обсуждать снос телебашни: «Это не наше дело»

Екатеринбургские депутаты уклонились от обсуждения последствий сноса недостроенной телебашни в центре города. Вопрос в повестку сегодняшнего заседания предлагал включить депутат Олег Хабибуллин.

«Сегодня, к сожалению, этот вопрос решается в одном кабинете. Есть предприниматель Козицын, которому захотелось построить для вверенного ему клуба «Автомобилиста» хоккейную арену, но для этого нужно снести миллионы тонн бетона знакового сооружения. Мы должны высказаться по этому поводу. Вопрос сноса башни должен решаться в рамках рабочей группы с привлечением специалистов – от взрывотехников до экспертов по архитектуре», – заявил избранник. После чего предложил написать от имени городской думы обращение в адрес главы администрации Екатеринбурга и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по поводу телебашни.

Остальные депутаты энтузиазм Хабибуллина не разделили. «Там уже идет снос. Это не наш объект, и решение вопроса за гранью наших полномочий. Хотя у нас может быть своя позиция, нас не спросили», – заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Депутат от КПРФ Сергей Шадрин напомнил, что телебашня и участок под ней передан в собственность АО «Ледовая арена». «О чем сейчас говорить, если это собственность юрлица, и собственник волен проводить любые действия, никого не спрашивая», – отметил он.

Тем не менее, вопрос был поставлен на голосование. Общим решением депутаты отказались его обсуждать, ссылаясь не плохую подготовку темы от депутата Хабибуллина.

Добавим, что в середине января рядом с телебашней появилась спецтехника и начались подготовительные работы к сносу вышки. Вероятно, объект будет разрушен до июня, когда в Екатеринбурге будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу. Мнения жителей города по сносу легендарного недостроя разделились. Одни радуются исчезновению «ржавой трубы», другие запустили хештег #моябашня в соцсетях и делятся личными историями, связанными с вышкой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

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