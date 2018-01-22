Уральцы загрустили из-за сноса телевышки и запустили хэштег #моябашня

На прошлой неделе к недостроенной телебашне пригнали спецтехнику, вероятно, площадку будут готовить к сносу вышки. На какое время или хотя бы месяц, он запланирован, неизвестно. Однако не исключено, что объект разрушат до основания еще до июня этого года, когда в городе пройдут матчи Чемпионата мира по футболу – 2018.

Между тем, многие екатеринбуржцы по-прежнему недовольны планами властей по сносу телебашни и по строительству на ее месте ледовой арены. Одних волнует трафик, который неизбежно возрастет в районе улиц Степана Разина, Декабристов, 8 Марта из-за узости дорог и нежелания властей разумно подойти к вопросу транспортного планирования. Другие возмущены тем, что правительство области слишком легкомысленно распоряжается бюджетными средствами – на выкуп телебашни из федеральной собственности ушло 500 млн рублей, причем изначально говорилось о том, что принять объект на баланс нужно, чтобы достроить его, однако в итоге внезапно выяснилось, что инвесторов ни на один из одобренных общественностью и властями проектов денег нет, а потому участок и саму вышку без взимания платы передают УГМК, которая займется сносом и строительством ледовой арены.

Третьи недовольные считают – и небезосновательно – что телебашня является символом Екатеринбурга, поэтому сносить ее не самая удачная мысль. Горожане даже придумали хэштег #моябашня и делятся своими историями, связанными с вышкой. Идея принадлежит общественнице Екатерине Петровой. «Во-первых, у меня тоже есть своя история покорения этой вершины, правда, нет фоточек, во-вторых, в ходе обмена воспоминаниями выяснилось, что, скорее всего, на башню мы ползали в один день, если не в одно время (были опознаны некоторые детали). В-третьих, Башню скоро снесут и сейчас самое время для ностальгии. Поэтому давайте делиться своими историями, уверена, нас здесь таких много», – написала она в своем фейсбуке. И поделилась своей: «В те времена башня особо не охранялась и внутрь попасть было не сложно. Поэтому на башне всегда кто-то был, туда постоянно залазили – кто снаружи по лестнице, кто внутри по арматуре. В какой-то момент на балконе появился незнакомец с флейтой в чемоданчике. Мы с ним спустились чуть ниже балкона, сели у дыры в стене и незнакомец заиграл мелодию битловской песни «Естудей». Ну а Башня подыграла ему своей акустикой. Ох, как же это было незабываемо. Спасибо тебе, незнакомец».

Свои воспоминания о посещении телебашни выложила и журналистка Ая Шафран. «Мне нравилось подниматься наверх: в это время я чувствовала себя как ученый, который открыл четвертое измерение (хотя измерение было только третье – высота, но никто ей не пользовался так, как мы – башенные). Мне нравилось бродить в бетонных стенах цоколя. Нравилось чувствовать себя хозяйкой этого места: когда подниматься собирались пьяные, мы давали им от ворот поворот, чтобы они не пополнили собой список жертв башни. Иногда приходили суицидники – их вычисляли и наверх тоже не пускали», – рассказала она в своем фейсбуке.

Администратор нескольких крупных екатеринбургских сообществ в «ВК» Иван Колотовкин также высказался по теме башни и предложил, в случае ее сноса, устроить флешмоб. «Нам всем сначала подарили красивую веру в то, что это сооружение достроят. Превратят в крутую площадку, где каждый желающий сможет интересно провести время. Говорили про ЗАГС, рестораны, смотровую площадку, туристов и т.д. Были крутые проекты, проводили целый показательный конкурс. И горожане были «за»! А сейчас нам сказали, землю отдали/продали, там построят то, что должны строить точно не в центре города и тупо похоронили всю веру и надежду. Веру и надежду в то, что горожане могут на что-то влиять, а также все проекты, которые были и могли бы еще быть, если бы не хотели заработать на дорогой земле. Аргумент про то, что там кто-то погиб – это не аргумент. С Высоцкого тоже прыгали, но это же не значит, что его ждет такая же судьба, как и телевизионную башню. Скорее всего, надо лучше охранять такие объекты? Я вот к чему. Может, после сноса стоит это место превратить в реальное кладбище. Не надо могил, чтобы пугать детей и гостей города. Достаточно цветов. Это моя гражданская позиция, я приду и оставлю там цветы не раз. После сноса, когда там что-то построят и спустя много лет. В этот раз они действительно уничтожают то, что мне казалось будет стоять вечно. И про это надо помнить. Помнить, потому что горожане не могут влиять на жизнь в Екатеринбурге», – подытожил он.

Екатеринбург, служба информации

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