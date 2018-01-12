«Даже в алчной Москве обустроили Зарядье вместо очередной бесполезной постройки», – горожане требуют у Куйвашева референдума по сносу башни

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев снова пытается убедить горожан в правильности выбираемых им решений, которые касаются облика Екатеринбурга. Год назад он заявил: «Храму быть», отвечая на вопрос журналистов о необходимости проведения референдума по строительству культового сооружения в акватории Городского пруда. Теперь так же безапелляционно говорит о необходимости сноса башни. «Все-таки это нелепо иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем», – пишут сотрудники резиденции, которые ведут инстаграм губернатора.

В заявлении поражает не только его безаппеляционность, но и то, что глава региона сознательно или несознательно вводит жителей Екатеринбурга в заблуждение: башня не является частично разрушенной – она частично недостроенная, к тому же ранее многочисленные эксперты в сфере строительства неоднократно говорили о том, что бетон, использованный при строительстве башни, был особой прочности, и при усадке конструкция становилась лишь устойчивее.

Несмотря на то, что решение, похоже, уже принято (об этом в инстаграме Куйвашева также сказано: «В ближайшее время проект нового комплекса должен пройти экспертизу, после чего застройщик сможет получись разрешение на строительство и начать работы по демонтажу», райтеры губернатора подзуживают горожан, спрашивая, согласны ли те с позицией чиновника.

Но согласны далеко не все. Сотрудников УГМК, которая бесплатно получает кусок земли за полмиллиарда рублей в центре Екатеринбурга, в расчет можно не брать – те однозначно пишут, что «за» идею сноса башни и строительства ледовой арены на и без того загруженной территории. Обычные горожане недвусмысленно заявляют о том, что решение было принято слишком поспешно. «Башню нужно оставить, проведите референдум! У нас же вроде демократия. Жители города должны решать судьбу башни. А не чиновники из других городов», – пишут пользователи.

Многие намекают на то, что гораздо лучшим решением было бы не сносить уникальный символ Екатеринбурга, а завершить объект, облагородив территорию вокруг. «Нет. Нельзя сносить символ города. Нужно ее реконструировать. Вокруг нее строить парковую зону. Спорткомплексы давно никто в современных городах в центре города не строит», – отмечают горожане.

Некоторые указывают на опыт Москвы, где в центре открыли современную зону отдыха горожан. «Нелепость какая: есть же КРК «Уралец». Зачем ещё один? Даже в Москве при всей алчности столицы обустроили Зарядье вместо очередной бесполезной постройки», – считают жители Екатеринбурга. «Построили бы парк – Зарядье-2, а также нелепо строить ледовый дворец в самом центре – движение будет парализовано во время мероприятий», – пишут екатеринбуржцы.

Екатеринбург, служба информации

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