«Следует отказаться от сооружения ледовой арены в центральной части города вообще», – транспортники забраковали проект УГМК

Эксперты по транспорту забраковали проект УГМК по сооружению ледовой арены на 15 тысяч мест взамен телебашни. Напомним, Свердловская область, которая несколько лет назад выкупила участок со знаменитым недостроем за полмиллиарда рублей у Российской телевизионной и радиовещательной сети, передала участок с объектом в качестве доли в уставной капитал АО «Ледовая арена». В то же предприятие вошла и УГМК, которая решила построить на этом месте хоккейный дворец.

Однако слышится все больше голосов горожан, которые выступают против этого проекта. И если рядовые граждане переживают, что город лишится символа, пусть и довольно спорного, то эксперты уверены: строительство ледовой арены спровоцирует транспортный коллапс в и без того загруженном центре. Накануне в Общественной палате Свердловской области прошло обсуждение доклада, который специально подготовили эксперты кафедры городского строительства УрФУ Людмила Булавина и Евгений Пенцев. В документе исследователи пришли к выводу, что на небольшом участке, помимо самого спортсооружения, должна появиться и парковка примерно на 1000 машиномест (авторы доклада ссылаются на «Строительные нормы и правила» и «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Екатеринбург»). Вместе с тем, изучив опыт Челябинска, где у арены вместимостью 7500 место построена стоянка на 1300 мест, градостроители пришли к выводу, что этого недостаточно даже там. «Болельщикам приходилось парковаться на обочинах и во дворах близлежащих домов. Правительство области выделило 21 миллион рублей на строительство парковки», – говорится в исследовании.

Авторы работы говорят, что улицы и транспортные узлы в районе телебашни и без того перегружены. «Резервы увеличения пропускной способности за счет расширения проезжей части практически отсутствуют. Улично-дорожная сеть района не может пропустить 1000 автомобилей к стоянке на территории телебашни в часы пик. Не поможет разрешить ситуацию строительство улицы Степана Разина от Декабристов до Народной воли, так как каждая новая улица тут же привлечет новый поток. В случае строительства ледовой арены общественный транспорт также не сможет обеспечить доставку такого количества посетителей арены в часы пик. Если на период мероприятий, проходящих на ледовой арене, перекрывать улицы на подходе к ней, то это сразу отразится на ухудшении ситуации не только в районе проектирования, но и далеко за пределами. Город встанет», – резюмируют Булавина и Пенцев.

По их словам, Екатеринбургу вообще «следует отказаться от сооружения ледовой арены в центральной части города». «На площадке телебашни – в частности. Исходя из транспортных аспектов предусмотреть новую площадку под строительство с удобным выходом на ЕКАД, желательно – в направлении Челябинского тракта. Телебашню необходимо реконструировать на принципах ГЧП с устройством в стилобатной части музейного комплекса (как не привлекающего большого количества посетителей на автомобилях, особенно – в часы пик) площадью не более 50 тыс. кв. м, а территорию участка телебашни использовать для организации общественного пространства общегородского значения», – рекомендуют эксперты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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